Defekter Tanker vor Rügen: Vorbereitung für Schleppen

Sassnitz. Auch nach mehr als zwei Wochen ist noch unklar, wo der mit Maschinenschaden vor Rügen liegende Öltanker hingebracht werden soll. Am Samstag sollen Gutachter an Bord gehen, um das Abschleppen vorzubereiten, teilte eine Sprecherin der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) unter Berufung auf die Reederei am Freitag mit. Die Reederei wolle den Tanker voraussichtlich am Samstag wegschleppen und in Kürze das Ziel mitteilen.

Der gut 270 Meter lange Öltanker „Yannis P.“ liegt mehr als 20 Kilometer nördlich vor Rügen. Die Hauptmaschine könne nicht mit Bordmitteln repariert werden, erklärte die Sprecherin. Das Schiff liege weiterhin sicher am Anker außerhalb der Schifffahrtswege.

Wegen des Tiefgangs des Schiffes von mehr als 15 Metern ist die Auswahl möglicher Zielhäfen eingeschränkt. Der Hochseeschlepper „MSC Dragon“, das Mehrzweckschiff „Arkona“ und der Notschlepper „Bremen Fighter“ liegen in der Nähe bereit. Nach früheren Behördenangaben war die „Yannis P.“ mit Rohöl beladen auf dem Weg von Russland nach Indien.

