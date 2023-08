Buddhismus Einweihungsfest für Tempel Loc Uyen in Lichtenhagen

Blick auf das Gelände der Pagode Loc Uyen in Rostock.

In der buddhistisch-vietnamesischen Gemeinde in Rostock laufen die letzten Vorbereitungen für die feierliche Einweihungszeremonie des Tempels am Sonntag. Dann werden rund 150 aus vielen Ländern angereiste Mönche und Nonnen dem Tempel Loc Uyen im Stadtteil Lichtenhagen den Segen geben, wie die Gemeinde mitteilte. Sie kommen unter anderem aus den USA, Vietnam, Norwegen und Frankreich.