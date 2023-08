Windkraftbranche tagt in Rostock

Unternehmen, Verbände und Politiker kommen am Freitag (10.00 Uhr) zu einer Konferenz in Rostock zusammen, um den Ausbau der Windkraftenergie im Nordosten zu diskutieren. Der Branchentreff „Rostock Wind“ wird bereits zum zwölften Mal im Rahmen der Rostocker Hanse Sail ausgerichtet. Der Bundesverband Windenergie sprach sich vor der Veranstaltung für eine Beschleunigung des Windenergie-Ausbaus aus und bemängelte, dass Genehmigungsverfahren in Mecklenburg-Vorpommern immer noch zu lange dauerten. Nach Branchenangaben wurden im ersten Halbjahr 2023 zwölf Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 49 Megawatt im Nordosten in Betrieb genommen - Platz acht im Ländervergleich. Genehmigt wurden demnach 135 Megawatt.