Top-Athleten Ministerin: Spitzensport in MV soll mehr gefördert werden

Mecklenburg-Vorpommern will wieder mehr Spitzensportler zu internationalen Meisterschaften und zu Olympia bringen. Wie Sportministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag in Schwerin mitteilte, soll dazu der Kreis der Athleten erweitert werden, der finanzielle Unterstützung bekommt.