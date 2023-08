Urlauberauto prallt gegen Mähdrescher: Drei Verletzte

In der Dunkelheit sind ein Urlauberauto und ein Mähdrescher in der Nähe von Gramkow an der Ostseeküste zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Mittwochabend auf der Kreisstraße 44 wurden alle drei Insassen des Autos aus Leipzig so schwer verletzt, dass sie in eine Klinik gebracht werden mussten, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Im Wagen saßen der 77 Jahre alte Fahrer aus Sachsen und zwei 73 und 64 Jahre alte Begleiterinnen. Der Wagen wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden.