Tödlicher Jagdunfall wohl ohne Fremdverschulden

Der tödliche Unfall eines Jägers nördlich von Marlow (Vorpommern-Rügen) am vergangenen Wochenende wird voraussichtlich keine strafrechtlichen Folgen haben. Es gebe keine Hinweise auf eine Beteiligung Fremder, sagte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Stralsund am Mittwoch. Das Verletzungsbild am Bein, das die Rechtsmediziner gesehen hätten, passe zu den Angaben, nach denen sich der 60-Jährige am Samstagabend versehentlich ins eigene Bein geschossen hat.