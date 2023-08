Grüne fordern Ausweitung verbilligter Deutschlandtickets

Ein Mann hält ein Deutschlandticket im Chipkartenformat in der Hand.

Die Grünen-Fraktion fordert, das Deutschlandticket im Nordosten noch sozialer zu gestalten. Während Studierende bereits auf ein vergünstigtes Angebot hoffen dürfen, sei dies für Schülerinnen und Schüler sowie Bürgergeldempfänger noch nicht in Sicht, sagte die verkehrspolitische Sprecherin Jutta Wegner am Mittwoch in Schwerin.