Erneuerung Modernster Busbahnhof in MV wird in Rostock eröffnet

Nach einjähriger Bauzeit geht am Mittwoch (10.00 Uhr) im Rostock der laut Wirtschaftsministerium modernste Busbahnhof Mecklenburg-Vorpommerns in Betrieb. Der in die Jahre gekommene Busbahnhof der Regionalbus Rostock GmbH (Rebus) wurde in den vergangenen Monaten grundlegend erneuert, erweitert und barrierefrei gestaltet. Rebus bietet von dem Knotenpunkt auf der Südseite des Rostocker Hauptbahnhofes zahlreiche Buslinien ins Rostocker Umland an.