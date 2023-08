Einkaufszentrum wegen Brandes in Discounter evakuiert

Ein Rostocker Einkaufszentrum ist wegen eines Brandes evakuiert worden. Durch das Feuer am Dienstagnachmittag in einem Discounter in der Halle der früheren Neptun-Werft sei nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ein Großteil der ortsansässigen Geschäfte blieb den Angaben zufolge am Abend geschlossen. Brandursache und Höhe des Schaden seien noch unklar. Die Polizei habe den Brandort beschlagnahmt. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass erst vor Kurzem eine Mülltonne im Umfeld des Discounters gebrannt hatte.