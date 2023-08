Polizei: Windrad bei Gnoien nach Technik-Defekt zerstört

Das am Montag südlich von Gnoien (Landkreis Rostock) abgeknickte Windkraftrad ist infolge eines technischen Defektes havariert. Das haben die bisherigen Untersuchungen ergeben, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Durch eine Beschädigung an einem Flügel des Propellers entstand eine ständige Unwucht. Infolge dieser Unwucht wirkten bei starkem Wind höhere Kräfte auf die 65 Meter hohe Mastkonstruktion, als diese aushält.