Mit 130 über den Stadtring: Ermittlungen gegen 18-Jährige

Die Polizei hat eine junge Raserin in Neubrandenburg gestoppt. Der PS-starke Wagen war in der Nacht zu Sonntag einem zivilen Polizeiwagen, der bei einem anderen Einsatz war, aufgefallen, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Die 18-jährige Fahranfängerin hatte den Angaben zufolge auf dem mehrspurigen Stadtring die Spur nach links gewechselt, ohne auf den anderen Wagen zu achten. Der zivile Polizeiwagen habe ausweichen müssen, um eine Kollision zu vermeiden. Danach soll die junge Frau mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde statt erlaubter 50 davongerast sein.