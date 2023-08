Hanse Sail sagt Haikutter-Regatta ab

Die im Rahmen der Hanse Sail ausgerichtete Haikutter-Regatta vom süddänischen Nysted nach Rostock fällt in diesem Jahr wegen einer Sturmwarnung aus. Alle Schiffseigner hätten beschlossen, dass der für Mittwoch geplante traditionelle Segel-Wettbewerb in diesem Jahr nicht ausgetragen werde. „Sicherheit geht absolut vor“, sagte die amtierende Leiterin des Hanse-Sail-Büros, Bettina Fust, am Montag. Der Sturm mit Orkanböen bis Stärke 10 solle zwar am Dienstag wieder abflauen, doch seien die Auswirkungen auch Tage später noch zu spüren. An der Regatta wollten neun Schiffe teilnehmen. Erstmals hätte in diesem Jahr Mitsegler an Bord von vier Begleitschiffen die Haikutter-Regatta beobachten können. Insgesamt seien etwa 80 Gäste von der Absage betroffen.