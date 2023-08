Leichtathletik-WM: Vita, Ladwig und Gröschel im DLV-Aufgebot

Diskuswerferin Claudine Vita (SC Neubrandenburg) ist vom Deutschen Leichtathletik-Verband in der letzten Nominierungsrunde in das Team für die Weltmeisterschaften in Budapest (19. bis 27. August) berufen worden. Die EM-Dritte und WM-Fünfte des vergangenen Jahres hatte bereits Anfang Juni bei einem Meeting in Schönebeck mit 65,51 Metern die A-Norm erfüllt, sicherte sich den dritten DLV-Startplatz neben Shanice Craft (SV Halle) und Kristin Pudenz (SC Potsdam) aber erst mit ihrem Sieg bei einem Sportfest in Luxemburg Ende Juli mit der Weite 66,36 Metern.