Flucht mit 2,14 Promille: Motorradfahrer stürzt auf B5

Ein Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 5 bei Vellahn (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bei der Flucht vor der Polizei mit seinem Zweirad gestürzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der 23-Jährige bei dem Sturz nicht verletzt. Zuvor hatten die Beamten den Angaben zufolge versucht, den Mann für eine Verkehrskontrolle anzuhalten, dieser habe jedoch die Anhaltesignale ignoriert.

Vellahn (dpa/mv). Ein Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 5 bei Vellahn (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bei der Flucht vor der Polizei mit seinem Zweirad gestürzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der 23-Jährige bei dem Sturz nicht verletzt. Zuvor hatten die Beamten den Angaben zufolge versucht, den Mann für eine Verkehrskontrolle anzuhalten, dieser habe jedoch die Anhaltesignale ignoriert.

Bei der Kontrolle nach dem Sturz des Mannes stellten die Polizisten am Sonntagmorgen bei ihm einen Atemalkoholwert von 2,14 Promille fest. Der Mann besitzt außerdem keine gültige Fahrerlaubnis, und an seinem selbst zusammengeschraubten Kraftrad waren falsche Kennzeichen angebracht. Während der Kontrolle durch die Polizisten habe sich der 23-Jährige unkooperativ gezeigt und ihm seien zeitweise Handfesseln angelegt worden, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen gegen den Motorradfahrer dauern an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern