23-Jähriger wegen sexueller Belästigung und Raub verhaftet

Am Bahnhof in Rostock sind zwei Frauen sexuell belästigt und eine weitere Frau ausgeraubt worden. Tatverdächtig ist ein 23-jähriger Mann, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Der Mann habe vor den zwei Frauen, die auf einer Bank des Bahnhofs saßen, mit heruntergelassener Hose an sein Geschlechtsteil gefasst. Sie hatten zuvor geschlafen. Eine weitere Frau gab den Angaben zufolge in derselben Nacht an, von dem 23-Jährigen beraubt worden zu sein. Die Bundes- und Landespolizei nahm den Tatverdächtigen kurze Zeit später vorläufig fest. Es wurde laut der Bundespolizei ein erheblicher Atemalkoholwert bei ihm festgestellt. Gegen ihn werde nun wegen sexueller Belästigung und Raubes ermittelt.