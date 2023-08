CDU plädiert für Landeshilfen zur Rettung der Warnow-Klinik

Die CDU im Schweriner Landtag sieht die Landesregierung mit in der Pflicht, den Fortbestand der Warnow-Klinik in Bützow (Landkreis Rostock) zu sichern. „Rot-Rot hat im Koalitionsvertrag festgehalten, dass alle 37 Klinikstandorte erhalten bleiben sollen“, erinnerte der CDU-Abgeordnete Harry Glawe am Montag an die Zusicherung von SPD und Linke. Daran müsse sich Gesundheitsministerin Stefanie Drese messen. Allerdings sei es besser, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (beide SPD) „würde die Rettung der Klinik zur Chefsache machen“, betonte Glawe.