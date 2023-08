Brand in Dobbertin: 15 Menschen müssen fliehen

Nach einem Brand auf dem Gelände einer größeren Behinderten-Einrichtung in Dobbertin (Ludwigslust-Parchim) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Am späten Sonntagabend hatte zuerst eine hölzerne Sitzgruppe an einem Gebäude Feuer gefangen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Durch die Hitze zersprang die Scheibe eines Kellerfensters, so dass der Rauch in das Gebäude hineinzog. Es wurde evakuiert. Alle 15 Bewohner brachten sich in Sicherheit und blieben unverletzt.