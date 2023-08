Brennende Autos: Verdacht der Brandstiftung

Nach dem Brand zweier Autos im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Anwohner hätten am Sonntagmorgen die Feuerwehr verständigt, sagte ein Polizeisprecher. Laut einer Polizeimitteilung brannte ein Auto beim Eintreffen der Beamten bereits vollkommen. Ein daneben parkendes Auto sei in Mitleidenschaft gezogen und auch in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer demnach löschen. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert.