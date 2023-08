Kunst, wo früher die Schicht auf der Werft begann - der Künstlerbund Mecklenburg und Vorpommern geht in diesem Jahr mit seiner Schau an besondere Orte.

Blick in die Ausstellung in den ehemaligen Wasch- und Umkleideräumen der Stralsunder Werft.

Stralsunder Werft Kunst in ehemaligen Wasch- und Umkleideräumen

Stralsund (dpa/mv). Die diesjährige Landesweite Kunstschau des Künstlerbundes Mecklenburg und Vorpommern findet unter anderem in ehemaligen Wasch- und Umkleideräumen der Stralsunder Volkswerft statt. Ab Samstag seien hier wie auch in der Kulturkirche St. Jakobi in der Innenstadt Werke von mehr als 50 Künstlerinnen und Künstlern zu sehen, die überwiegend aus dem Nordosten kämen, sagte Kuratorin Zahra Hasson-Taheri vorab.

Das Motto der bis zum 8. Oktober laufenden Schau lautet „Betwixt und Between“. Sie widmet sich Grenzmomenten und Übergängen. Übergangsräume seien auch die Wasch- und Umkleideräume, sagte Hasson-Taheri. Außerdem hätten viele Künstlerinnen und Künstler über ihr persönliches Umfeld auch einen emotionalen Bezug zu der Werft, die immer wieder Übergänge durchgemacht hat.

Nach der Insolvenz des Werftenverbunds MV-Werften Anfang vergangenen Jahres hatte die Stadt die Werft übernommen, um einen maritimen Gewerbepark einzurichten. Mehrere Unternehmen haben sich bereits angesiedelt. Die für die Ausstellung genutzten Räumen werden derzeit nicht genutzt.

Die Palette der gezeigten Werke reicht von Videoarbeiten über Fotografie zu Klangart bis hin zu Grafiken, Skulpturen und etwa Gemälden. Die Schau wird vom Land gefördert. Zur Eröffnung am Samstag wird auch die Schweriner Kulturministerin Bettina Martin (SPD) erwartet.

Es handelt sich um die 33. Landesweite Kunstschau des Künstlerbundes Mecklenburg und Vorpommern. Sie wechselt jährlich ihren Standort. Der Eintritt ist kostenlos.

