Verband für verbriefte Mitbestimmungsrechte Jugendlicher

Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommerns lehnt den vom Sozialministerium vorgelegten Gesetzentwurf für mehr Jugendmitbestimmung in Kommunen als unzureichend ab. „Das ist ein klassisches Symbolgesetz. Wenn schon Änderungen erfolgen sollen, dann auch solche, die jungen Menschen wirklich Möglichkeiten eröffnen, an der Willensbildung in Gemeinde- und Stadträten teilzuhaben“, sagte der zuständige Referent des Kommunalverbandes, Klaus-Michael Glaser, am Freitag in Schwerin.