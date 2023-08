Hansa Rostock leiht Juan Perea aus

Juan Perea verstärkt den Angriff des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock. Wie der Club am Freitag mitteilte, wurde der 23 Jahre alte Kolumbianer bis zum Saisonende vom Bundesligisten VfB Stuttgart ausgeliehen. Für die Schwaben bestritt der Mittelstürmer in der vergangenen Spielzeit 16 Erstligapartien, in denen er einen Treffer erzielte.