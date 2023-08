Festspiele MV verzeichnen wachsendes Besucherinteresse

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern verzeichnen nach schwierigen Jahren mit coronabedingten Einschränkungen ein wieder wachsendes Publikumsinteresse. Doch können sie noch nicht an die Zahlen aus den Jahren vor der Pandemie anknüpfen. Wie die Festspiele am Donnerstag in einer Halbzeitbilanz des Festspielsommers mitteilten, kamen etwa 29.000 Musikfreunde zu den bislang etwa 75 Konzerten. Fast die Hälfte sei dabei ausverkauft gewesen. Im Vorjahr seien zur Halbzeit etwa 25.000 Besucher gezählt worden, 2019 allerdings rund 40.000.