100.000 Euro für E-Bikes: Polizisten flexibler unterwegs

Die Polizei im Nordosten setzt nun auch stärker auf die Kombination von Muskelkraft und E-Motor. Wie das Schweriner Innenministerium am Donnerstag mitteilte, wurden 22 Elektrofahrräder angeschafft, die in allen Polizeiinspektionen zwischen Anklam und Schwerin zum Einsatz kommen. Dafür wurden rund 100.000 Euro investiert. Die modernen E-Bikes sollen zusätzlich zu den herkömmlichen Dienstfahrrädern zum Einsatz kommen. In MV gibt es acht Inspektionen.