Heruntergestürztes Mauerwerk: Bützower Zentrum gesperrt

Herabfallende Mauersteine haben in Bützow (Landkreis Rostock) für eine Vollsperrung im Stadtzentrum und viel Aufregung gesorgt. Aus der zweiten Etage eines leerstehenden Hauses sei ein Stück Mauerwerk am Mittwochabend aus fünf Metern Höhe plötzlich heruntergestürzt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Steine fielen auf den Bürgersteig und die Straße. Da zu der Zeit gerade niemand unterwegs war, sei auch niemand verletzt worden. Prüfungen ergaben danach, dass das gesamte Fachwerkhaus akut einsturzgefährdet sei. In der Folge wurde auch die Hauptstraße in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird innerstädtisch umgeleitet. Das Haus solle nun gesichert werden.