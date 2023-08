Rechtsstreit Klimastiftung MV will Jahresbericht 22 nicht veröffentlichen

Erneut müssen Richter entscheiden, ob Unterlagen der Klimaschutzstiftung MV zugänglich gemacht werden müssen. Der Rechtsausschuss will weitere Einblicke in die Geschäftstätigkeit der Stiftung. Der Vorstand zweifelt aber dessen Befugnis dazu an.