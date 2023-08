Brand bei Entsorgungsfirma: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

In einer Lagerhalle einer Entsorgungsfirma in Friedland (Mecklenburgische Seenplatte) ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. In der Halle soll Elektroschrott gelagert sein, mehrere Feuerwehren aus der Region sind derzeit im Einsatz, wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte. Die Brandursache und die Höhe des Schadens seien noch unklar. Verletzt wurde nach bisherigen Einschätzungen niemand. Bei dem Metallrecycling- und -entsorgungsbetrieb am östlichen Stadtrand hatte es in der Vergangenheit mehrfach Brände gegeben.