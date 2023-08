Ärger für Urlauber: Kennzeichen-Dieb beim „Sammeln“ ertappt

Aus angeblicher Sammelleidenschaft hat ein Dieb einigen Urlaubern auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst viel Ärger eingebrockt. Der 26-Jährige wurde in der Nacht zu Mittwoch in Prerow (Vorpommern-Rügen) gefasst, als er reihenweise Autokennzeichen von Fahrzeugen abbaute und mitnahm, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Ein Zeuge rief nachts die Polizei. Insgesamt wurden bisher 15 Fälle bekannt. Da der Mann angetrunken wirkte, musste er in ein Messgerät pusten. Dabei wurden 1,8 Promille Atemalkohol festgestellt.