Meyer-Werften übernehmen Ruder in Wismarer Werft

Wismar (dpa/mv). Der Insolvenzverwalter der MV-Werften Gruppe, Christoph Morgen, hat die Werft in Wismar an seinen Untermieter - die Meyer-Werften aus Papenburg - übergeben. „Die Übergabe der Werft an Meyer Wismar markiert den Beginn des nächsten Werftkapitels“, sagte Morgen am Dienstag in Wismar.

Schiffbauer Meyer hat den Auftrag, das zuletzt unter dem Namen „Global Dream“ bekannte Kreuzfahrtschiff für den Disney-Konzern fertigzubauen. Hierfür wurden den Angaben nach 400 Mitarbeiter von dem Unternehmen angestellt. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) sieht den Fortschritt als Erfolg: „Wir glauben fest an die Zukunft der maritimen Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern im Interesse der Beschäftigten und der Industrie unseres Landes“, sagte er.

Das Land hat zudem einen weiteren Grund zur Freude. Die nach der Pleite der MV-Werften-Gruppe von der Landesregierung gewährten Massedarlehen für die Werften in Wismar und Rostock-Warnemünde in Höhe von rund 13 Millionen Euro sollen noch im August inklusive Zinsen zurückgezahlt werden, so Morgen. Diese waren den Angaben nach für die Transfergesellschaft der MV-Werften gewährt worden.

Eigentümer der Werft in Wismar ist inzwischen Thyssenkrupp-Marine-Systems (TKMS). Der Schiff- und U-Boot-Bauer will jedoch erst später mit einer eigenen Fertigung am Standort loslegen.

