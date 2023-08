Land entlastet ältere Lehrkräfte und investiert Millionen

Per geänderter Landesverordnung zieht die Regierung in Schwerin Anrechnungsstunden für ältere Lehrkräfte vor. „Lehrerinnen und Lehrer erhalten die Anrechnungsstunden bereits ab dem Schulhalbjahr, das auf die Vollendung ihres 57., 60. oder 63. Lebensjahres folgt“, teilte das Bildungsministerium am Dienstag in Schwerin nach der Kabinettsentscheidung mit. Durch die wegfallenden Stunden entsteht jedoch eine Personallücke, diese beziffert das Ministerium auf 45 Stellen. Um diesen Mehrbedarf zu decken, werden demnach 3,8 Millionen Euro bereitgestellt.