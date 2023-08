Arbeitsagentur zählt noch 4200 unbesetzte Lehrstellen

Zum offiziellen Start in das neue Ausbildungsjahr halten viele Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern noch vergeblich Ausschau nach Azubis. Wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel am Dienstag mitteilte, sind im Nordosten 4200 Ausbildungsplätze unbesetzt. Dem stehen 2000 noch unversorgte Jugendliche gegenüber. Diese könnten aus zahlreichen attraktive Ausbildungsangeboten wählen, sagte Regionaldirektionschef Markus Biercher. Insbesondere im Einzelhandel, im Handwerk sowie im Hotel- und Gaststättengewerbe seien noch viele Lehrstellen frei.

Biercher rief Schulabgänger ohne Lehrvertrag auf, sich bei der Berufsberatung zu melden. An die Arbeitgeber appellierte er, auch Jugendlichen eine Chance zu geben, die auf den ersten Blick nicht dem Anforderungsprofil entsprechen. „Schauen Sie sich diese Bewerber persönlich an und beurteilen Sie deren Kompetenzen nicht nur nach ihren Zeugnisnoten“, erklärte der Agenturchef. Zudem könnten mit zusätzlichen Anreizen Interessenten gewonnen werden. So böten Betriebe vielfach bereits Monatsbeiträge für das Fitness-Studio oder beteiligten sich an der Finanzierung des Führerscheins. Der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt.

