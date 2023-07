Notfälle Mann stirbt bei Badeunfall in See in Nordwestmecklenburg

In Nordwestmecklenburg ist ein Mann bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Beim gemeinsamen Schwimmen zweier 45-Jähriger im Vietlübber See in Dragun sei am Montagmorgen einer von beiden plötzlich untergegangen, teilte die Polizei mit. Sein Begleiter habe den Mann ans Ufer gebracht und versucht, ihn wiederzubeleben. Passanten hätten die Polizei und Rettungskräfte verständigt. Die Reanimationsversuche blieben allerdings ohne Erfolg. Nun wird zur genauen Todesursache ermittelt.