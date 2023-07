Volkssolidarität startet am Wochenende Spendensammlung

Die Volkssolidarität hat vor dem Beginn ihrer jährlichen Spendensammlung um breite Unterstützung geworben. „Jede Spende, egal ob groß oder klein, trägt dazu bei, das Leben vieler Menschen in Mecklenburg-Vorpommern positiv zu beeinflussen und ihnen die Chance auf ein erfülltes Miteinander zu ermöglichen“, heißt es in einer am Montag in Schwerin verbreiteten Mitteilung. Vom 5. August an seien Spendensammler im Land unterwegs. Die Aktion dauere bis zum 10. September.