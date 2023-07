Betrunkener Autofahrer prallt gegen Hirsch

Ein betrunkener Autofahrer ist auf der Insel Rügen mit einem Hirsch zusammengestoßen. Der Wagen des Mannes aus Arnsberg in Nordrhein-Westfalen prallte am späten Sonntagabend auf einer Bundesstraße bei Mukran südlich von Sassnitz (Vorpommern-Rügen) mit dem Wildtier zusammen, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Dabei entstand an dem Auto ein Schaden von rund 45.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme musste der Fahrer, der äußerlich unverletzt blieb, in ein Messgerät pusten. Dabei wurde ein Atemalkoholwert von 1,23 Promille angezeigt. Der Mann musste den Führerschein abgeben, der Hirsch verendete am Unfallort.