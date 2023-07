Wracks auf der Spur: Schiffsarchäologisches Seminar

Die Ostsee gilt als das wrackreichste Binnenmeer der Welt. Die durch Sturm, Untiefen oder in Seegefechten gesunkenen Schiffe auf dem Meeresgrund erzählen viele Geschichten, die auch die Teilnehmer des am Montag beginnenden 23. Schiffsarchäologischen Seminars in Rostock faszinieren. Die Gesellschaft für Schiffsarchäologie vermittelt bei der Veranstaltung an sechs aufeinanderfolgenden Tagen Grundlagenwissen auf dem Gebiet der Schiffsarchäologie in Theorie und Praxis. Neben dem theoretischen Teil zur „Schiffsarchäologie im Ostseeraum“ stehen im praktischen Teil Messübungen am Strand und mindestens drei Tauchgänge auf dem Programm. Dabei werden nach Angaben der Veranstalter zwei Tauchziele in der Warnemünder Bucht als Übungsobjekte genutzt.