Rostock startet mit 2:0 gegen Nürnberg in Zweitliga-Saison

Rostock. Hansa Rostock hat die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Erfolgserlebnis begonnen und Trainer Cristian Fiél vom 1. FC Nürnberg das Pflichtspieldebüt verdorben. Der Ostsee-Club gewann am Sonntag 2:0 (1:0) gegen die Franken, die im Sommer den 43 Jahre alten Fiél vom Coach der zweiten Mannschaft zum Cheftrainer der Profis befördert hatten. Flügelspieler John-Patrick Strauß (42. Minute) brachte die Rostocker in Führung. Der erst zum Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselte Nils Fröling (47.) erhöhte kurz darauf für Hansa.

Das Heimteam und die 25.300 Zuschauer mussten zunächst dabei zusehen, wie die Franken zu den aussichtsreicheren Chancen kamen. Dann wurde Rostock besser, verteidigte diszipliniert und kam immer wieder zu entlastenden Angriffen. Schiedsrichter Florian Heft nahm einen Gästetreffer von Daichi Hayashi (68.) nach vorangegangenem Handspiel zurück.

Hansa hatte in der vergangenen Spielzeit am vorletzten Spieltag durch ein 0:0 in Nürnberg den Klassenverbleib perfekt gemacht. Insgesamt hatte Trainer Alois Schwartz den Club damals stabilisiert: Von den letzten sechs Ligapartien der Saison gewann Hansa fünf und holte das befreiende Remis in Franken.

