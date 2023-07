Mann schlägt nach Körperverletzung Sanitäter und Polizisten

Ein 30-Jähriger hat in der Nacht zum Sonntag nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Menschen in Bergen auf Rügen Rettungskräfte und Polizeibeamte angegriffen. Der Mann habe laut Zeugenaussagen eine Gruppe auf dem Markt provoziert und einen Mann geschubst, teilte Polizei am Sonntag mit. Der andere Mann soll den 30-Jährigen ebenfalls geschubst haben, woraufhin er zu Boden gestürzt und mit dem Hinterkopf aufgeschlagen sei.