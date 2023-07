Nordwestmecklenburg Unbekannte setzen zwei Mofas in Brand: Wohnhaus in Gefahr

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in Wismar zwei Mofas in Brand gesetzt und dabei die Bewohner eines Hauses gefährdet. Die Mofas hätten an einer Hauswand gestanden und die Flammen bereits auf die Wand übergegriffen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es sei ein Schaden von 10.000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Die Beamten baten Zeugen um Hinweise.