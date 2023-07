Hansa Rostock verlängert mit Ingelsson bis 2026

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat den Vertrag von Mittelfeldspieler Svante Ingelsson bis 2026 verlängert. „Svante ist ein Spieler mit großem fußballerischen Potenzial, der verlässlich seine Leistungen abruft und mit seiner hohen Laufbereitschaft, seiner Variabilität und seiner physischen Präsenz unserem Spiel sehr gut tut“, sagte Hansa-Sportdirektor Kristian Walter in einer Mitteilung am Freitag. Der 25-jährige Schwede war im Sommer 2021 vom italienischen Club Udinese Calcio nach Rostock gewechselt. Bislang lief Ingelsson in 52 Zweitliga-Partien für Hansa auf.