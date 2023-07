Ministerin Oldenburg: Neue Lehrkräfte dringend gebraucht

Laut Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) werden in Mecklenburg-Vorpommern weiter Lehrkräfte benötigt. „Leider verzeichnen wir insgesamt leicht sinkende Zahlen über die vier Dienstantrittstermine hinweg, weil nicht ausreichend Lehramtsstudierende ihr Studium beenden“, sagte sie am Freitag anlässlich der Begrüßung neuer Referendarinnen und Referendare in Schwerin. In Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftsministerium soll das Referendariat daher neu strukturiert werden, um praxisnäher und bedarfsorientierter zu sein.

Schwerin (dpa/mv). Laut Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) werden in Mecklenburg-Vorpommern weiter Lehrkräfte benötigt. „Leider verzeichnen wir insgesamt leicht sinkende Zahlen über die vier Dienstantrittstermine hinweg, weil nicht ausreichend Lehramtsstudierende ihr Studium beenden“, sagte sie am Freitag anlässlich der Begrüßung neuer Referendarinnen und Referendare in Schwerin. In Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftsministerium soll das Referendariat daher neu strukturiert werden, um praxisnäher und bedarfsorientierter zu sein.

Zum kommenden Schuljahr starten den Angaben nach 81 neue Lehrkräfte in ihren Vorbereitungsdienst. Sie freue sich besonders über die 20 Zugänge im Bereich Sonderpädagogik, „aber nicht nur sie, sondern jede einzelne Lehrkraft wird an unseren Schulen dringend gebraucht und gern ausgebildet“, so Oldenburg.

Das Bildungsministerium wirbt unter anderem damit, dass in Mecklenburg-Vorpommern viermal im Jahr neue Lehramts-Absolventinnen und Absolventen eingestellt und auch übernommen werden. „Wenn wir die Attraktivität der Ausbildung und unserer Schulen erhöhen, können die Referendarinnen und Referendare dank der Übernahmegarantie des Landes gleich hierbleiben und ohne ein neues Bewerbungsverfahren direkt in den Lehrerberuf einsteigen“, hieß es.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern