Wechselhaft im Nordosten: Gewitter am Wochenende erwartet

Ein Wechsel aus Schauern, Wolken und kurzen sonnigen Momenten erwartet die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern am Freitag. Bis mittags ist vermehrt mit Regen zu rechnen, der dann in Richtung Südosten abzieht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Später am Tag bleibt es in Vorpommern dann länger heiter, in Westmecklenburg verbleiben einzelne Schauer. Zudem werden Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad erreicht. In der Nacht zum Samstag bleibt es wolkig und meist niederschlagsfrei, die Temperaturen sinken dabei auf 17 bis 14 Grad.