Klimastiftung: Opposition wirft Regierung Vertuschung vor

Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 2.

Nach der Sichtung nachträglich vorgelegter Unterlagen sieht die Opposition im Schweriner Landtag ihren Verdacht bestätigt, dass Landesbehörden früher und intensiver Kontakt zu der Rostocker Hafengesellschaft Rokai hatten, als zunächst eingeräumt. Dem Unternehmen kam 2021 eine wichtige Rolle bei der Fertigstellung der Gasleitung Nord Stream 2 zu. In der Kritik steht vor allem der frühere Energie- und heutige Innenminister Christian Pegel (SPD). „Die Kontakte zur Rokai waren derart umfangreich, dass sich der Minister nicht mehr auf Büroversehen und Erinnerungslücken berufen kann. Die Landesregierung versucht vielmehr seit Jahren, ihre Verbindungen zur Rokai zu vertuschen“, sagte der Grünen-Landtagsangeordnete Hannes Damm am Donnerstag in Schwerin.