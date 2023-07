Westmecklenburg: zwei Autos verunglücken auf nasser Fahrbahn

Bei kräftigem Regen sind in der Region Parchim am Mittwoch zwei Autofahrer verunglückt. Betroffen waren die Autobahn 24 Berlin-Hamburg, die für 90 Minuten in Richtung Norden gesperrt werden musste, sowie die Bundesstraße 192 bei Dobbertin, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Am Nachmittag seien Gewitter über den Südteil Westmecklenburgs hinweggezogen.