Toter nach Wohnungsbrand: Suche nach Brand- und Todesursache

Nach einem Wohnungsbrand mit einem Toten in einem Mehrfamilienhaus in Schwerin hat die Polizei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Damit soll unter anderem geklärt werden, wie es zu dem Feuer im Wohnzimmer des 54-jährigen Mieters kommen konnte, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Anwohner des mehrgeschossigen Hauses im Stadtteil Mueßer Holz hatten am Mittwochnachmittag die Feuerwehr alarmiert, weil Rauch aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss drang.