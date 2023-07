Rund um das geplante LNG-Terminal auf Rügen nehmen die Arbeiten weiter an Fahrt auf - trotz anhaltender Kritik. Inzwischen wird auch auf See gebaggert, aber noch nicht direkt für die Anbindungsleitung.

Umwelt Rügener LNG-Terminal: Baggern auf See und anhaltende Kritik

Stralsund (dpa/mv). Während sich Umweltschützer in ihrer Kritik am geplanten Rügener Terminal für Flüssigerdgas (LNG) nach der Veröffentlichung weiterer Pläne bestärkt sehen, laufen inzwischen auf See Baggerarbeiten.

Es geht nach Informationen des Gasnetzbetreibers Gascade vom Mittwoch allerdings noch nicht um die eigentliche Verlegung der Anbindungspipeline. Vielmehr werde vor Lubmin eine unter dem Meeresboden liegende Tunnelbohrmaschine geborgen. Diese liegt dort seit der Fertigstellung eines sogenannten Microtunnels, durch den die Leitung in Lubmin anlanden soll.

Der Microtunnel war den Angaben zufolge bereits Anfang Mai fertiggestellt worden - eingangs war noch der Energiekonzern RWE der Vorhabenträger. Mittlerweile hat Gascade übernommen. Die Tunnelbohrmaschine soll nach Mukran gebracht werden, um auch hier einen Microtunnel zu bohren. Dafür wird dort an Land derzeit eine Baugrube ausgebaggert.

Die zuständige Behörde hatte kürzlich die Genehmigung für diese sogenannten bauvorbereitenden Maßnahmen erteilt. Nach Angaben des Schweriner Wirtschafts- und des Schweriner Umweltministeriums sind alle Bauarbeiten reversibel. Die eigentliche Genehmigung für den Abschnitt werde nicht vorweggenommen. Bei Kritikern des Projekts hatte die Erlaubnis dennoch für Empörung gesorgt.

Am Dienstag waren Pläne für Teile der Leitung im Rahmen der öffentlichen Beteiligung veröffentlicht worden. Nachdem bereits vor Monaten Unterlagen für den ersten Seeabschnitt der Pipeline einsehbar waren, geht es nun um den zweiten, etwa 24 Kilometer langen Seeabschnitt. Ursprünglich war geplant, Terminals vor Sellin zu errichten, was eine kürzere Anbindung erfordert hätte. Nach vehementer Kritik war Mukran als neuer Standort ausgewählt worden, weshalb die Leitung länger werden muss.

Der Leiter des Ostseebüros der Umweltstiftung WWF, Finn Viehberg, kritisierte, dass für den zweiten Seeabschnitt der Anbindungsleitung über eine Million Kubikmeter Sediment bewegt und etwa vor Usedom zwischengelagert werden sollten. In der Folge komme es zur Trübung und Freisetzung von Nährstoffen, die über Jahre die Algenproduktion erhöhen werden. Dabei sei die Ostsee bereits in einem schlechten Zustand. Auch die Ruhe- und Rückzugsräume für Fische, Meeressäuger und See- und Küstenvögel würden beeinträchtigt.

Zudem müsste die Anbindungsleitung mit einer Gesamtlänge von etwa 50 Kilometern als Ganzes und nicht in Teilabschnitten genehmigt werden, so Viehberg. Damit unterliege die Leitung Regeln, wonach auch Nachbarländer beteiligt und eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden müsse. Auch der Durchmesser spiele dabei eine Rolle. Nach Kenntnis des WWF seien aber weder Verbände noch Behörden etwa in Dänemark, Schweden oder Polen beteiligt worden. Deutschland riskiere eine Normkontrollklage bei einer Genehmigung.

Von Seiten des Vorhabenträgers, der Firma Gascade, und des zuständigen Schweriner Wirtschaftsministeriums standen angefragte Reaktionen auf diesen Kritikpunkt am späten Mittwochnachmittag noch aus.

