Traktorfahrer gerät unter Maschine und stirbt

Nach einem tödlichen Unfall mit einem Traktor untersucht die Polizei in der Region Friedland bei Neubrandenburg die genauen Umstände. Bei dem tragischen Vorfall am Dienstagabend war der Traktorfahrer vor den Augen von Angehörigen ums Leben gekommen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Neubrandenburg sagte.