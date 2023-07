Aßmann: Regenfälle verbessern Situation im Futtermittelanbau

Laut dem Umweltministerium haben die Niederschläge in den vergangenen vier Wochen bei den trockenen Pflanzenbeständen im Land vorerst für Linderung gesorgt. „Auch wenn die Ernte der Druschfrüchte derzeit durch den Regen regional erschwert wird, bin ich sehr erleichtert über die ergiebigen Regenfälle in den letzten Wochen“, sagte Agrarstaatssekretärin Elisabeth Aßmann (SPD) am Mittwoch in Schwerin.