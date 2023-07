Stürmer John Verhoek und Hansa Rostock lösen Vertrag auf

John Verhoek verlässt den Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock. Der Stürmer einigte sich mit dem Verein auf eine Auflösung des bis Juni 2024 laufenden Vertrags, wie Hansa am Dienstag mitteilte. Der 34 Jahre alte Niederländer spielte in den Plänen von Trainer Alois Schwartz keine Rolle mehr und war zu Beginn der Saison-Vorbereitung in die U23 versetzt worden. Für welchen Club Verhoek künftig spielt, blieb in der Mitteilung offen.

Rostock (dpa/mv). John Verhoek verlässt den Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock. Der Stürmer einigte sich mit dem Verein auf eine Auflösung des bis Juni 2024 laufenden Vertrags, wie Hansa am Dienstag mitteilte. Der 34 Jahre alte Niederländer spielte in den Plänen von Trainer Alois Schwartz keine Rolle mehr und war zu Beginn der Saison-Vorbereitung in die U23 versetzt worden. Für welchen Club Verhoek künftig spielt, blieb in der Mitteilung offen.

„Auch wenn es in der vergangenen Saison für ihn nicht so lief wie er und wir es uns vorgestellt und erhofft hatten, sind und bleiben seine Verdienste um den Verein unbestritten“, sagte Sportdirektor Kristian Walter zum Abschied. „Nach vier sehr intensiven Jahren beim FC Hansa, nun einen neuen Weg einzuschlagen, fällt mir nicht leicht“, räumte Verhoek ein. Für ihn und seine Familie sei „Rostock ein zweites Zuhause geworden, und wir haben uns sehr wohl gefühlt“.

Er war im Sommer 2019 vom MSV Duisburg an die Ostseeküste gekommen. 2021 stieg er mit den Mecklenburgern in die 2. Bundesliga auf. Mit seinen 17 Toren in der Saison 2021/22 trug Verhoek entscheidend zum Klassenverbleib bei. So viele Treffer in einer Saison erzielte bislang noch kein Spieler bei Hansa. In der vergangenen Spielzeit traf Verhoek nur noch zweimal.

