Mann muss nach Hundebiss operiert werden

Nach einer folgenschweren Bissattacke eines Hundes in Friedrichsruhe (Landkreis Ludwigslust- Parchim) wird gegen den Halter wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war am Montagabend ein 41-jähriger Mann von einer italienischen Dogge angefallen und in den Unterarm gebissen worden. Der herbeigerufene Notarzt habe den Schwerverletzten vor Ort versorgt und die Polizei informiert.