Zwei Verletzte und Staus auf Insel Rügen

Ein Schild mit der Aufschrift "Notaufnahme" hängt an einem Krankenhaus.

Ein Autounfall mit zwei Verletzten hat auf der Insel Rügen auch erhebliche Verkehrsbehinderungen verursacht. Ein 68-Jähriger stieß am Montag beim Linksabbiegen von der Bundesstraße 96 nahe Bergen auf eine Kreisstraße mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Augenscheinlich habe er den anderen Wagen übersehen. Der Senior wurde schwer verletzt. Er kam zusammen mit dem verletzten 26-jährigen Fahrer des entgegenkommenden Transporters in eine Klinik.