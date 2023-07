Mordversuch in Neubrandenburg Revision verworfen: Mann muss elf Jahre in Haft

Neubrandenburg (dpa/mv). Das langjährige Hafturteil des Landgerichts Neubrandenburg im Prozess um eine in Brand gesetzte Frau ist jetzt rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof habe die Revision des 57-jährigen Verurteilten inzwischen verworfen, wie eine Sprecherin des Landgerichtes Neubrandenburg am Dienstag sagte. Das Landgericht hatte den ehemaligen Polizisten vor 14 Monaten wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu elf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Die Tat ereignete sich im Oktober 2021 in Neubrandenburg. Der Mann aus dem Landkreis Rostock hatte zu der damals 32-jährigen Frau aus Neubrandenburg zwei Jahre lang ein sexuelles Verhältnis. Man trennte sich wieder, aber die Frau bekam ein Kind. Nach Streit und um eine Vaterschaftsklage zu vermeiden, war er laut Gericht im Oktober 2021 überraschend zu der Frau gefahren - mit Brennspiritus, Zündhölzern und Handschuhen.

In der Wohnung in der obersten Etage hatte er die Frau und ihre Mutter bewusstlos geschlagen. Dann setzte er die Jüngere in Brand und floh. Er wurde kurze Zeit später in der Region Rostock gefasst. Mit der geplanten Tötung habe er den Betrug bei einem Vaterschaftstest verdecken und so Unterhaltszahlungen an die Frau verhindern wollen, hatte Richterin Daniela Lieschke erklärt. Die kurz bewusstlose Mutter erwachte aber und konnte das Feuer löschen. Auch das Baby überlebte. Nachbarn holten Hilfe und die Polizei.

Die Geschädigte erlitt an 14 Prozent der Körperfläche Verbrennungen, vor allem an den Beinen. Der Verurteilte hatte im Prozess erklärt, dass er mit Brennspiritus Feuer im Flur gelegt habe, aber um seine Fußspuren zu beseitigen. Er sei erst gegangen, als das Feuer schon erloschen war. Das Anzünden der Frau hatte er bestritten. Das bezweifelte ein Gutachter aber.

